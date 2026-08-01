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Новости Харькова — главное 1 августа: как прошла ночь

Общество 07:20   01.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 1 августа: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Массированный обстрел Киева был ночью, на Харьковщине тревога не умолкала

Тревога в Харькове и области звучала с 20:26 – вечер в городе выдался неспокойным. Вначале на многоэтажку в Салтовском районе упал БпЛА. Потом – досталось Салтовскому району, после чего дрона начали массированно атаковать город.

В 01:20 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на Киев летят реактивные БпЛА, а буквально через десять минут жителей столицы призвали перейти в укрытия – россияне выпустили баллистику.

Об угрозе применения баллистики, ракет, КАБов и БпЛА украинские защитники периодически информировали жителей Харьковщины, а также Запорожской, Днепровской, Сумской и Одесской областей.

По состоянию на 07:20 тревога в Харькове и области продолжается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".