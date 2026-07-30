Вопрос КАБов «где-то в сторонке» — Коваленко призвал сместить акценты (видео)

Военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко заявил, что в Украине гораздо больше внимания уделяют защите от баллистики, которая бьет по Киеву и тыловым регионам. При этом значительно большие разрушения в стране от КАБов, которыми терроризируют прифронтовые города.

«Проблема в том, что террор КАБами ощущают жители прифронтовых и приграничных городов, а столичные жители, центр Украины, не говоря уже о западе, не знают, что это такое и в чем опасность. Вызовом для Киева остается баллистика, аеробаллистика и гиперзвук, а вот вопрос КАБов – он где-то в сторонке, на повестке, но без актуальности», — написал Коваленко.

Он отметил, что возникает ощущение: «Кого волнует в тылу передовая, граница и ближняя тыловая зона?» При этом статистика показывает, что урон гражданским в Украине существенно больший именно от КАБов.

«В июне РОВ применили 101 единицу баллистических средств поражения (из которых сбито было 29). Что касается КАБ – более 4800! Даже если представить, что все эти КАБы были на ОФАБ-250 с боевой частью 95 кг, то суммарный сброшенный взрывчатый потенциал составляет 456 000 кг! В то же время СВП 101 баллистического средства (если учесть исключительно применение ракет 9М723) – 50 500 кг! Авиационными бомбами по Украине создается в десятки больше разрушений, чем баллистикой, и масштабирование применения КАБов у российских оккупантов выходит намного быстрее», — привел обозреватель данные подсчетов.

Он отметил, что РФ резко нарастила террор украинского приграничья. В том числе — Харьковской области.

«Более интенсивные удары по Харькову – с применением КАБ, FPV-дронов и баллистических средств поражения. Помимо этого враг использует эрзац-ракеты “Бандероль”, — отметил Коваленко.

Видео: Oboz.ua

В обзоре на Oboz.ua он призвал: «Не нужно много говорить о баллистике, нужно говорить о том, что нам необходимо уже искать сейчас метод и инструментарий для уничтожения российской фронтовой авиации, использующей эти средства. Пятый год подряд. КАБы масштабируются. Почему на это не обращается внимание?»