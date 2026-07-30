За неделю в Киевском районе стало почти на полторы тысячи больше цветов

В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики продолжают заниматься озеленением Харькова. Так на прошлой неделе они высадили новые цветы в Киевском районе.

«На днях специалисты привели в порядок уличные цветники и вазоны, где высадили бархатцы. За неделю в Киевском районе высадили 1,3 тыс. разных цветов. Все растения вырастили специалисты районного филиала «Благоустройство», – добавили в горсовете.

Ранее МГ «Объектив» также передавала, что ландшафтную композицию на 23 Августа почти завершили. Специалисты высадили там бархатцы и бегонию. В то же время, они проверили, как прижились многолетние кусты и цветы, которые были высажены ранее.

Также больше 40 тысяч цветов высадили в Холодногорском районе. Так на разных локациях уже высадили 42 тысячи однолетних растений. Также работники коммунальных предприятий убирают мусор, косят газоны и ухаживают за клумбами, добавили в пресс-службе мэрии.