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За неделю в Киевском районе стало почти на полторы тысячи больше цветов

Общество 11:41   30.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
За неделю в Киевском районе стало почти на полторы тысячи больше цветов Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики продолжают заниматься озеленением Харькова. Так на прошлой неделе они высадили новые цветы в Киевском районе.

Высаживают цветы в Киевском районе
Фото: ХГС

«На днях специалисты привели в порядок уличные цветники и вазоны, где высадили бархатцы. За неделю в Киевском районе высадили 1,3 тыс. разных цветов. Все растения вырастили специалисты районного филиала «Благоустройство», – добавили в горсовете.

Высаживают цветы в Киевском районе
Фото: ХГС

 

Ранее МГ «Объектив» также передавала, что ландшафтную композицию на 23 Августа почти завершили. Специалисты высадили там бархатцы и бегонию. В то же время, они проверили, как прижились многолетние кусты и цветы, которые были высажены ранее.

Также больше 40 тысяч цветов высадили в Холодногорском районе. Так на разных локациях уже высадили 42 тысячи однолетних растений. Также работники коммунальных предприятий убирают мусор, косят газоны и ухаживают за клумбами, добавили в пресс-службе мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 11:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики продолжают заниматься озеленением Харькова. Так на прошлой неделе они высадили новые цветы в Киевском районе.".