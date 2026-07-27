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Ландшафтную композицию на 23 Августа почти завершили (фото)

Общество 11:45   27.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ландшафтную композицию на 23 Августа почти завершили (фото) Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии показали, какую композицию создали коммунальщики на перекрестке улиц 23 Августа и Отакара Яроша.

В мэрии отметили, что все цветы практически высадили и проект будет завершен.

В Харькове высаживают цветы
Фото: ХГС
В Харькове высаживают цветы
Фото: ХГС

«Сегодня специалисты высадили там бархатцы и бегонию. В то же время, они проверили, как прижились многолетние кусты и цветы, которые были высажены ранее», – добавили в мэрии.

В Харькове высаживают цветы
Фото: ХГС

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что больше 40 тысяч цветов высадили в Холодногорском районе. Так на разных локациях уже высадили 42 тысячи однолетних растений. Также работники коммунальных предприятий убирают мусор, косят газоны и ухаживают за клумбами, добавили в пресс-службе мэрии.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии показали, какую композицию создали коммунальщики на перекрестке улиц 23 Августа и Отакара Яроша.".