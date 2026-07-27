Ландшафтную композицию на 23 Августа почти завершили (фото)

В пресс-службе мэрии показали, какую композицию создали коммунальщики на перекрестке улиц 23 Августа и Отакара Яроша.

В мэрии отметили, что все цветы практически высадили и проект будет завершен.

«Сегодня специалисты высадили там бархатцы и бегонию. В то же время, они проверили, как прижились многолетние кусты и цветы, которые были высажены ранее», – добавили в мэрии.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что больше 40 тысяч цветов высадили в Холодногорском районе. Так на разных локациях уже высадили 42 тысячи однолетних растений. Также работники коммунальных предприятий убирают мусор, косят газоны и ухаживают за клумбами, добавили в пресс-службе мэрии.

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