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Фейковую инвалидность ради отсрочки могли продавать врачи в Харькове

Происшествия 10:20   29.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фейковую инвалидность ради отсрочки могли продавать врачи в Харькове

В облпрокуратуре сообщили, что задержали в Харькове группу людей, они, вероятно, занимались оформлением фейковой инвалидности. Что в дальнейшем позволяло получить военнообязанным отсрочку от мобилизации.

По версии следствия, схему организовали невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель и оператор компьютерного набора областного медучреждения, также в деле был гражданский.

В Харькове оформляли фейковые инвалидности

«Врачи обеспечивали изготовление медицинских выводов с фейковыми диагнозами, на основании которых оформляли электронные направления в областной медцентр. Далее оператор компьютерного набора принимала и регистрировала документы в системе и направляла их на рассмотрение экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОФФО). По этим материалам комиссия принимала решение о предоставлении мужчинам группы инвалидности, на основании которых они получали отсрочки от мобилизации», – установили в прокуратуре.

В Харькове оформляли фейковые инвалидности

Такие услуги оценивали от пяти до восьми тысяч долларов. На данный момент всех участников схемы задержали.

«При проведении санкционированных обысков у фигурантов в общей сложности изъято: более 243 тысяч долларов США, около 750 тысяч гривен, более 50 тысяч евро и 700 фунтов. По актуальному курсу НБУ это составляет более 14,3 миллиона гривен», – отметили правоохранители.

В Харькове оформляли фейковые инвалидности

Четырем подозреваемым уже избрали меру пресечения – их отправили в СИЗО без права внесения залога. Также правоохранители устанавливают других причастных к этому делу.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 10:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облпрокуратуре сообщили, что задержали в Харькове группу людей, они, вероятно, занимались оформлением фейковой инвалидности.".