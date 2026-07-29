Фейкову інвалідність заради відстрочки могли продавати лікарі в Харкові

В облпрокуратурі повідомили, що затримали в Харкові групу людей, вони, ймовірно, займалися оформленням фейкової інвалідності. Це надалі дозволяло отримати військовозобов’язаним відстрочку від мобілізації.

За версією слідства, схему організували невропатолог та завідувач терапевтичного відділення, водій та оператор комп’ютерного набору обласної медустанови, також у справі був цивільний.

“Лікарі забезпечували виготовлення медичних висновків із фейковими діагнозами, на підставі яких оформлювали електронні направлення до обласного медцентру. Далі операторка комп’ютерного набору приймала та реєструвала документи в системі й направляла їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). За цими матеріалами комісія ухвалювала рішення про надання чоловікам групи інвалідності, на підставі яких вони отримували відстрочки від мобілізації“, – встановили у прокуратурі.

Такі послуги оцінювали від пʼяти до восьми тисяч доларів. Наразі всіх учасників схеми затримали.

“Під час проведення санкціонованих обшуків у фігурантів загалом вилучено: понад 243 тисяч доларів США, близько 750 тисяч гривень, більше 50 тисяч євро та 700 фунтів. За актуальним курсом НБУ це становить понад 14,3 мільйона гривень”, – зазначили правоохоронці.

Чотирьом підозрюваним уже обрали запобіжний захід – їх відправили до СІЗО без права внесення застави. Також правоохоронці встановлюють інших причетних до цієї справи.