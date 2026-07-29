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Ранок у Харкові розпочався з “прильоту” – подробиці

Події 08:35   29.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ранок у Харкові розпочався з “прильоту” – подробиці

Ранок у Харкові розпочався з вибухів. Спочатку монітори інформували про збиття в небі та роботу ППО. Незабаром БпЛА все ж таки вдарили по місту.

Близько 08:30 мер Ігор Терехов повідомив про удар по місту. Відомо, що Харків атакував реактивний “Шахед”.

Маємо інформацію про влучання реактивного БпЛА типу «Шахед» у Новобаварському районі“, – уточнив Терехов.

Подробиці про наслідки удару ще встановлюються. Інформація оновлюватиметься.

Зазначимо, Харківщина «почервоніла» ще напередодні пізно увечері – о 23:00. Тоді захисники неба повідомили про загрозу атаки БпЛА. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про КАБи у бік Харкова. Після чого у місті було чути вибухи. Інформації про «прильоти»не було. Ймовірно, звуки лунали з області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 08:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ранок у Харкові розпочався з вибухів. Спочатку монітори інформували про збиття в небі та роботу ППО. Незабаром БпЛА все ж таки вдарили по місту.".