Ранок у Харкові розпочався з “прильоту” – подробиці

Ранок у Харкові розпочався з вибухів. Спочатку монітори інформували про збиття в небі та роботу ППО. Незабаром БпЛА все ж таки вдарили по місту.

Близько 08:30 мер Ігор Терехов повідомив про удар по місту. Відомо, що Харків атакував реактивний “Шахед”.

“Маємо інформацію про влучання реактивного БпЛА типу «Шахед» у Новобаварському районі“, – уточнив Терехов.

Подробиці про наслідки удару ще встановлюються. Інформація оновлюватиметься.

Зазначимо, Харківщина «почервоніла» ще напередодні пізно увечері – о 23:00. Тоді захисники неба повідомили про загрозу атаки БпЛА. Незабаром у Повітряних силах ЗСУ попередили про КАБи у бік Харкова. Після чого у місті було чути вибухи. Інформації про «прильоти»не було. Ймовірно, звуки лунали з області.