Два десятки атак відбили ЗСУ на півночі від Харкова – Генштаб

Вранці 29 липня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби на Харківщині було 23 бої. Більшість – на півночі регіону.

Так на Південно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися прорватися 20 разів біля Чайківки, Козачої Лопані, Ізбицького, Амбарного, Западного, Хатнього, Колодязного, Стариці та Лимана.

Тим часом на Куп’янському – набагато спокійніше. Зафіксували три штурми ЗС РФ у районі Куп’янсько-Вузлового, Шийківки та Петропавлівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 272 бойові зіткнення. Учора противник здійснив 87 авіаційних ударів, скинувши 298 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9383 дрони-камікадзе та здійснив 3073 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 58 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Також Генштаб оновив дані про втрати росіян: