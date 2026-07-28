Широкомасштабні інфільтраційні дії – Машовець про ЗС РФ на Харківщині

Армія РФ продовжує штурмувати на Вовчанському та Куп’янському напрямках у Харківській області, кілька піхотних груп фіксують у східній частині Куп’янська (Заоскіллі).

“На Куп’янському напрямку противник силами угрупування військ “Захід” веде атакувальні штурмові дії з метою ліквідувати східніше Куп’янська плацдарм ЗСУ на річці Оскіл… Поки противник домігся лише інфільтрації кількох своїх штурмових груп у напрямку Куп’янська-Вузлового та Ківшарівки. Намагаються наростити кількість штурмової піхоти на цих напрямках. ЗСУ, відповідно, перешкоджають. Ідуть бої в тактичній зоні, досить активні. Крім того, противник веде широкомасштабні інтенсивні інфільтраційні дії в напрямку на Петропавлівку та на Заоскілля. Це східна частина Куп’янська. У нього там є кілька дрібних піхотних груп, що проникли в районі Кучерівки та Петропавлівки, молочноконсервного комбінату, ліцею №7, магазину “Амбар” тощо“, – описав те, що відбувається на Куп’янському напрямку, військовий оглядач “Інформаційного спротиву” Костянтин Машовець у коментарі NEMYRIALIVE.

Відео: NEMYRIALIVE

Приблизно ідентична ситуація відбувається в районі Вовчанська. Там окупанти активізувалися на сході від руїн міста – вздовж річки Вовча, намагаються пробитися вглиб області – на південь від держкордону.

“Поки що досяг інфільтрації кількох штурмових груп через річку Вовча в районі Зибиного та Бочкового”, – оцінив результати багатомісячних старань загарбників Машовець.

Водночас він повідомив, що ЗСУ провели контратаки в районі Графського та зачистили там місцевість.

Особливих змін у ситуації на фронті у районі Борової немає. Там точаться бої в тактичній зоні, вклинення противника не розширилося.