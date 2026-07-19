СОУ контратакують у районі Вовчанська, є успіхи – Коваленко (відео)

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, що Сили оборони України (СОУ) змусили деякі підрозділи РФ відступити на Харківщині.

“Українські війська не тільки зараз покращили по деяких ділянках Півдня своє положення та відновили позиції, а також і в районі Вовчанська з’являється інформація про те, що Сили оборони України контратакують. І таким чином змусили деякі російські підрозділи відійти з деяких позицій – не буду говорити де саме. Ідеться про такий собі квадрат: Приліпка, Графське, Симинівка, Цегельне, Лиман. Саме в цьому квадраті росіяни намагаються розширити зону контролю та по деяких ділянках їм раніше вдалося закріпитися. Сили оборони України відповідним чином провели контратакувальні дії. І це стосується майже всієї лінії боєзіткнення. Усюди є локації, де Сили оборони України якраз мають можливість контратакувати”, – сказав Коваленко в огляді на Oboz.ua 19 липня.

Відео: Oboz.ua

Коваленко також зазначив, що на стані фронту найближчим часом може позначитися перекидання росіянами підрозділів безпілотних систем “Рубікон” для захисту тіньового танкерного флоту в Азовському морі. Про передислокацію 200 розрахунків “Рубікону” напередодні повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (“Мадяр”).

“Річ у тім, що підрозділи “Рубікон”, особливо 200 розрахунків, – це досить серйозний ресурс, серйозна сила. “Рубікон” вважається елітою російських окупантів і перекидається саме туди, де потрібно розв’язувати досить складні задачі та, відповідно, навіть діяти трохи креативніше, аніж середньостатистичний російський “кирзач”. І “Рубікону” це вдається. Тому про що ми можемо зараз говорити? Ми можемо говорити про те, що по лінії боєзіткнення дійсно можуть в деяких локаціях виникнути такі собі ситуації, коли покращиться ситуація з нальотами та ударами на рівні малого неба. Тобто в Сил оборони України буде можливість контратаки свої ще підсилити та не просто систематизувати, а в якийсь момент навіть збільшити, інтенсифікувати”, – дав прогноз оглядач.