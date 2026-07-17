Сирський відвідав Харківщину: говорив з воїнами про ситуацію біля Куп’янська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що відвідав на Харківщині військових, які виконують завдання на Куп’янському напрямку.

«Разом із командуванням 10-го армійського корпусу, командирами частин і підрозділів детально розібрали оперативну обстановку та визначили подальші кроки для покращення ситуації в Куп’янську й навколо міста. Противник продовжує атакувати малими піхотними групами та намагається проникати в міську забудову. Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи, знищують ворожі групи та поступово витісняють окупантів із районів, де вони ще зберігають присутність», – пише Сирський.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ відзначив злагоджену взаємодію всіх складових СОУ на цьому напрямку. Каже: саме узгоджені дії підрозділів дають змогу своєчасно виявляти противника та завдавати йому втрат.

«Заслухав запити командирів і ухвалив необхідні рішення щодо посилення наших військ. Пріоритет — додаткові засоби вогневого ураження, зокрема ударні безпілотні комплекси. Визначено відповідальних і подальший порядок забезпечення підрозділів відповідно до їхніх нагальних потреб. Поспілкувався з воїнами. Ситуація залишається складною, але наші захисники тримають стрій, зберігають бойовий дух і щодня результативно знищують ворога», – підсумував Сирський.