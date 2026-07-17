Синєгубов повідомив про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів області

Внаслідок обстрілів Харкова та 23 населених пунктів області є загиблий, а також 14 постраждалих, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Високий загинув 35-річний чоловік, постраждали жінки 64 і 34 років, чоловіки 36, 39, 35 років; у сел. Золочів постраждали жінки 71 і 64 років та чоловіки 69 і 65 років; у м. Богодухів постраждали чоловіки 21, 18 і 19 років; у м. Харків зазнав поранень 50-річний чоловік; у с. Вишневе Старосалтівської громади поранено 74-річну жінку”, – додав Синєгубов.

Протягом минулої доби по регіону вдарило таке озброєння:

ракета;

три БпЛА типу “Герань-2”;

15 БпЛА типу «Молния»;

дев’ять fpv-дронів;

27 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах області.