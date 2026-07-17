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Синєгубов повідомив про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів області

Події 09:05   17.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов повідомив про постраждалих внаслідок ворожих обстрілів області

Внаслідок обстрілів Харкова та 23 населених пунктів області є загиблий, а також 14 постраждалих, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У сел. Високий загинув 35-річний чоловік, постраждали жінки 64 і 34 років, чоловіки 36, 39, 35 років; у сел. Золочів постраждали жінки 71 і 64 років та чоловіки 69 і 65 років; у м. Богодухів постраждали чоловіки 21, 18 і 19 років; у м. Харків зазнав поранень 50-річний чоловік; у с. Вишневе Старосалтівської громади поранено 74-річну жінку”, – додав Синєгубов.

Протягом минулої доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • три БпЛА типу “Герань-2”;
  • 15 БпЛА типу «Молния»;
  • дев’ять fpv-дронів;
  • 27 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 09:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харкова та 23 населених пунктів області є загиблий, а також 14 постраждалих, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов.".