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Три приміські потяги спізнюються на Харківщині на півтори години – деталі

Транспорт 07:33   17.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Три приміські потяги спізнюються на Харківщині на півтори години – деталі

В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що через безпекову ситуацію на Харківщині затримуються деякі електрички.

Так на півтори години затримуються такі рейси:

  • №6683 Мерефа – Берестин
  • №6682 Власівка – Харків-Пасажирський
  • №6684 Берестин – Харків-Пасажирський

МГ “Об’єктив” також повідомляла, що рух транспорту буде заборонений від вулиці Шекспіра до вулиці 23 Серпня до 20:00 31 липня, передає пресслужба мерії. Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано зі збільшенням обсягів робіт із реконструкції тепломагістралі. Раніше рух планувалося відкрити 15 липня, уточнили у міськраді. Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вул. 23 Серпня, вул. Клочківською та іншими, додали в мерії.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2026 в 07:33;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” розповіли, що через безпекову ситуацію на Харківщині затримуються деякі електрички.".