На 25% подешевшали яйця на Харківщині, зросли ціни на фрукти – облстат

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у червні.

За даними облстату, споживчі ціни у регіоні в червні порівняно із попереднім місяцем зросли на 0,1%, із минулим роком – на 8,3%.

Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на проїзд залізничним транспортом (на 7,7%). Також подорожчали фрукти (на 6,6%), олія (на 3,5%), послуги – вода, світло та газ (на 1,9%) та амбулаторні послуги (на 1,8%).

При цьому подешевшали яйця (на 25,6%). Знизились ціни на масло (на 3,5%), одяг і взуття (на 2,2%), безалкогольні напої, паливо та овочі.

Нагадаємо, ціни на крупи, цукор та яйця проаналізували у Харкові, повідомили у пресслужбі міськради. Зазначається, що з квітня серед продуктів бакалійної групи зросли ціни на гречку та пшоно (+8%), рис та макарони (+7%), манку (+6%), соняшникову олію (+3%). Водночас цукор подешевшав приблизно на 10%, а вартість солі та пшеничного борошна суттєво не змінилася. Також порівняно з квітнем приблизно на 30% знизилася ціна на курячі яйця. Зараз вони коштують від 50 до 75 грн/10 шт, повідомляли у мерії.