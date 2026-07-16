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На 25% подешевшали яйця на Харківщині, зросли ціни на фрукти – облстат

Суспільство 16:08   16.07.2026
Вікторія Яковенко
На 25% подешевшали яйця на Харківщині, зросли ціни на фрукти – облстат Фото: ХМР

Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у червні.

За даними облстату, споживчі ціни у регіоні в червні порівняно із попереднім місяцем зросли на 0,1%, із минулим роком – на 8,3%.

Зазначається, що на Харківщині найбільше зросла ціна на проїзд залізничним транспортом (на 7,7%). Також подорожчали фрукти (на 6,6%), олія (на 3,5%), послуги – вода, світло та газ (на 1,9%) та амбулаторні послуги (на 1,8%).

При цьому подешевшали яйця (на 25,6%). Знизились ціни на масло (на 3,5%), одяг і взуття (на 2,2%), безалкогольні напої, паливо та овочі.

цены на Харьковщине в июне
Фото: Головне управління статистики в Харківській області

Нагадаємо, ціни на крупи, цукор та яйця проаналізували у Харкові, повідомили у пресслужбі міськради. Зазначається, що з квітня серед продуктів бакалійної групи зросли ціни на гречку та пшоно (+8%), рис та макарони (+7%), манку (+6%), соняшникову олію (+3%). Водночас цукор подешевшав приблизно на 10%, а вартість солі та пшеничного борошна суттєво не змінилася. Також порівняно з квітнем приблизно на 30% знизилася ціна на курячі яйця. Зараз вони коштують від 50 до 75 грн/10 шт, повідомляли у мерії.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 16:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління статистики в Харківській області повідомило дані про споживчі ціни у червні.".