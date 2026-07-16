Live

Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч

Суспільство 12:05   16.07.2026
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч Фото: ХОВА

Станом на 16 липня в Харківській області актуальні 2442 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія спеціаліста-юрисконсульта із зарплатою 50 тисяч гривень. Виконавець робіт матиме 40 тисяч, а головний бухгалтер – 36 тисяч.

Комплектувальник товарів зароблятиме 30 тисяч, машиніст автомобілерозвантажувача – 29900, спеціаліст державної служби – 28100, інженер-програміст – 26 тисяч, маркувальник – 25 тисяч, фенольник – 24500, а парашутист-пожежник – 22 тисячі.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що в Харківській області зростають надходження до бюджетів та з’являються нові робочі місця. За його словами, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджетів зросли на 4,6 мільярда гривень, а кількість новостворених робочих місць збільшилася більш ніж на 28 тисяч.

Читайте також: “Поверніть Федорова”: в Україні – акції на підтримку Міністра оборони

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 16 липня: нічні удари по місту
Новини Харкова — головне 16 липня: нічні удари по місту
16.07.2026, 12:43
Куди влучили вночі росіяни в Харкові – у ДСНС показали фото
Куди влучили вночі росіяни в Харкові – у ДСНС показали фото
16.07.2026, 08:31
Терехов розповів, про що напередодні говорили із президентом Зеленським
Терехов розповів, про що напередодні говорили із президентом Зеленським
13.07.2026, 09:42
“Поверніть Федорова”: в Україні – акції на підтримку Міністра оборони
“Поверніть Федорова”: в Україні – акції на підтримку Міністра оборони
16.07.2026, 10:18
У Слатиному дрон влетів у квартиру та вибухнув – Задоренко розповів деталі
У Слатиному дрон влетів у квартиру та вибухнув – Задоренко розповів деталі
16.07.2026, 09:43
Синєгубов: за добу постраждали 18 мешканців Харківщини, серед них – дитина
Синєгубов: за добу постраждали 18 мешканців Харківщини, серед них – дитина
16.07.2026, 09:10

Новини за темою:

15.07.2026
FPV атакують квартири Харкова, удар КАБом, побиття дитини — підсумки 15 липня
15.07.2026
Терехов про динаміку обстрілів Харкова, чого не вистачає для відбудови
15.07.2026
Вибух у Харкові: по місту вдарив КАБ, постраждалі (доповнюється)
15.07.2026
У Харкові подорожчала гречка, що з цінами на яйця: аналіз мерії
15.07.2026
Дрони атакують будинки в Харкові: що відомо про наслідки (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 12:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16 липня в Харківській області актуальні 2442 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".