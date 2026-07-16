Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч

Станом на 16 липня в Харківській області актуальні 2442 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія спеціаліста-юрисконсульта із зарплатою 50 тисяч гривень. Виконавець робіт матиме 40 тисяч, а головний бухгалтер – 36 тисяч.

Комплектувальник товарів зароблятиме 30 тисяч, машиніст автомобілерозвантажувача – 29900, спеціаліст державної служби – 28100, інженер-програміст – 26 тисяч, маркувальник – 25 тисяч, фенольник – 24500, а парашутист-пожежник – 22 тисячі.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, начальник ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що в Харківській області зростають надходження до бюджетів та з’являються нові робочі місця. За його словами, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджетів зросли на 4,6 мільярда гривень, а кількість новостворених робочих місць збільшилася більш ніж на 28 тисяч.