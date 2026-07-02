На Харківщині за рік побільшало робочих місць – ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов заявив, що в Харківській області зростають надходження до бюджетів та з’являються нові робочі місця.

“Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджетів зросли на 4,6 мільярда гривень, а кількість новостворених робочих місць збільшилася більш ніж на 28 тисяч”, – навів статистику Синєгубов.

Він також повідомив, що на засіданні платформи “Діалог влади та бізнесу” 2 липня обговорювали оновлення критеріїв визначення критично важливих підприємств та нові рішення, спрямовані на збереження економічної активності та робочих місць в області.

Нагадаємо, на Харківщині ринок праці залишається неоднорідним: якщо в обласному центрі співвідношення вакансій та безробітних складає один до одного, то у Лозовій на одну вакансію претендують 19 людей. 80% безробітних, які перебувають на обліку, — жінки. Найбільше роботодавці потребують фахівців робітничих професій. Про це в коментарі МГ “Об’єктив” розповів керівник Харківського обласного центру зайнятості Денис Олійник.