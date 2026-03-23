Неоднорідний ринок праці на Харківщині: на вакансію подекуди – 19 безробітних
На Харківщині ринок праці залишається неоднорідним: якщо в обласному центрі співвідношення вакансій та безробітних складає один до одного, то у Лозовій на одну вакансію претендують 19 людей. 80% безробітних, які перебувають на обліку, — жінки. Найбільше роботодавці потребують фахівців робітничих професій.
Про це у коментарі МГ “Об’єктив” розповів керівник Харківського обласного центру зайнятості Денис Олійник.
“Аналіз ринку праці показує те, що в нас є такі суттєві зміни. На сьогоднішній день, взагалі і в державі, співвідношення десь 80% — це жінки, які мають статус безробітного, а 20% — це чоловіки. Наведу вам такий приклад. Місто Харків, співвідношення вакансій — це один до одного. Наприклад, взяти Лозову, там співвідношення 19 претендентів на одну вакансію. Тобто ринок досить неоднорідний”, — зазначив Олійник.
За його словами, така ситуація в Лозовій пов’язана з великою кількістю ВПО. Водночас, констатував він, в одних громадах бізнес розвивається активніше, в інших — менше.
Найбільше роботодавці потребують фахівців робітничих професій. Для закриття вакансій діють відділи рекрутингу, які безпосередньо співпрацюють з роботодавцями. Для тих, хто потребує навчання або перенавчання, працюють центри професійно-технічної освіти. При Обласному центрі зайнятості є вісім таких центрів. Тривалість навчання — від 4,5 місяця до року.
Крім того, діє програма ваучерного навчання. З 1 січня поточного року вартість ваучера становить 33280 гривень. Скористатися ним можуть люди 45+, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, ВПО та інші категорії громадян. Ваучер дає змогу обрати професію або спеціальність у будь-якому закладі освіти, який є в переліку Міносвіти, незалежно від регіону.
Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2026 в 19:39;