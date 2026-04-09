Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч
Станом на 9 квітня в Харківській області актуальні 2451 вакансія, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія водія автотранспортних засобів із зарплатою 55 тисяч гривень. Аудитор матиме 42 тисячі, а слюсар з ремонту устаткування подавання палива – 40 тисяч.
Юрист зароблятиме 35 тисяч, варник асфальтової маси – 30 тисяч, інженер з нормування трудових процесів – 28 тисяч, фельдшер пожежно-рятувального підрозділу – 25 тисяч, начальник відділу кадрів – 24 тисячі, робітник з благоустрою – 22 тисячі, а апаратник рафінації жирів та олій – 20 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вакансії, зарплата, новини Харкова, робота;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 12:25;