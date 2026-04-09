Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч

Станом на 9 квітня в Харківській області актуальні 2451 вакансія, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія водія автотранспортних засобів із зарплатою 55 тисяч гривень. Аудитор матиме 42 тисячі, а слюсар з ремонту устаткування подавання палива – 40 тисяч.

Юрист зароблятиме 35 тисяч, варник асфальтової маси – 30 тисяч, інженер з нормування трудових процесів – 28 тисяч, фельдшер пожежно-рятувального підрозділу – 25 тисяч, начальник відділу кадрів – 24 тисячі, робітник з благоустрою – 22 тисячі, а апаратник рафінації жирів та олій – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.