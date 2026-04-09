Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч

Суспільство 12:25   09.04.2026
Вікторія Яковенко
Станом на 9 квітня в Харківській області актуальні 2451 вакансія, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія водія автотранспортних засобів із зарплатою 55 тисяч гривень. Аудитор матиме 42 тисячі, а слюсар з ремонту устаткування подавання палива – 40 тисяч.

Юрист зароблятиме 35 тисяч, варник асфальтової маси – 30 тисяч, інженер з нормування трудових процесів – 28 тисяч, фельдшер пожежно-рятувального підрозділу – 25 тисяч, начальник відділу кадрів – 24 тисячі, робітник з благоустрою – 22 тисячі, а апаратник рафінації жирів та олій – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Читайте також: За ґрати вирушив колишній коп, який торгував наркотиками у Харкові

Популярно
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч
09.04.2026, 12:25
Гроза насувається на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
Гроза насувається на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
09.04.2026, 11:20
За ґрати вирушив колишній коп, який торгував наркотиками у Харкові
За ґрати вирушив колишній коп, який торгував наркотиками у Харкові
09.04.2026, 11:50
Мобільний зв’язок, домашній інтернет та ТБ одним рахунком – чим зручні тарифи 3в1 «Лайфсет»
Мобільний зв’язок, домашній інтернет та ТБ одним рахунком – чим зручні тарифи 3в1 «Лайфсет»
09.04.2026, 12:08
Евакуація триває: наймолодшому врятованому – два роки, найстаршому – 84
Евакуація триває: наймолодшому врятованому – два роки, найстаршому – 84
09.04.2026, 10:50
Новини Харкова – головне 9 квітня: просування РФ, атака БпЛА
Новини Харкова – головне 9 квітня: просування РФ, атака БпЛА
09.04.2026, 12:28

Новини за темою:

02.04.2026
Робота в Харкові та області: кому готові платити понад 100 тисяч, вакансії
26.03.2026
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч
23.03.2026
Неоднорідний ринок праці на Харківщині: на вакансію подекуди – 19 безробітних
12.03.2026
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
05.03.2026
Робота у Харкові: монтажникам і агрономам готові платити понад 40 тисяч грн


