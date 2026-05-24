Вночі – прохолодно, вдень піде дощ: прогноз погоди на 25 травня
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології прогнозують на понеділок, 25 травня, прохолодну ніч та день із дощем, подекуди – з грозою.
По області буде хмарно з проясненнями, уночі без істотних опадів. Вдень буде невеликий короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Температура повітря вночі коливатиметься від 12° до 17°, вдень – від 20° до 25°.
У Харкові вдень також очікується невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 14 – 16°, вдень 22 – 24°.
Вітер північно-західний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 21:40;