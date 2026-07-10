Вдень дощ і гроза. Прогноз погоди на 11 липня у Харкові й області

Прогноз погоди на суботу, 11 липня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вночі не прогнозують істотних опадів. Вдень очікують короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈. Загалом вдень зберігатиметься хмарна погода з проясненнями 🌥.

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 11 до 16°, вдень від 20 до 25°.

У Харкові ніч пройде без істотних опадів. Вдень очікують короткочасний дощ 🌧 і грозу ⛈.

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень прогріється до 21 – 23°.