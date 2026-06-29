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Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди 30 червня по Харкові й області

Погода 20:32   29.06.2026
Оксана Якушко
Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди 30 червня по Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 30 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вночі та вранці прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧, місцями можлива гроза ⛈. Вдень не очікують істотних опадів. Триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 25 до 30°.

 

У Харкові вночі та вранці також очікують невеликий короткочасний дощ 🌧, день пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 15 – 17°, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 29°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2026 в 20:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на вівторок, 30 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".