Вдень і вночі дощі. Прогноз погоди 30 червня по Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 30 червня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області вночі та вранці прогнозують невеликий короткочасний дощ 🌧, місцями можлива гроза ⛈. Вдень не очікують істотних опадів. Триматиметься мінлива хмарність ⛅️.

Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 13 до 18°, вдень від 25 до 30°.

У Харкові вночі та вранці також очікують невеликий короткочасний дощ 🌧, день пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 15 – 17°, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 29°.

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