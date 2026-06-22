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Сьогодні 22 червня 2026: який день в історії

Календар 06:00   22.06.2026
Оксана Горун
Сьогодні 22 червня 2026: який день в історії Фото: www.slideshare.net

22 червня в Україні – День скорботи та пам’яті жертв війни. Цього дня у 1675-му заснували Гринвіцьку обсерваторію. У 1815-му вдруге зрікся престолу Наполеон. У 1940-му перед нацистською Німеччиною капітулювала Франція. У 1941-му розпочалася німецько-радянська війна, а у в’язницях Львова радянські окупанти почали розстрілювати ув’язнених, котрі мали стосунок до діяльності ОУН. У 2024-му російський КАБ вперше залетів до центральної частини Харкова, зруйнувавши частину будинку на Аерокосмічному проспекті.

Свята та пам’ятні дати 22 червня

22 червня в Україні – День скорботи та пам’яті жертв війни.

У світі – Всесвітній день купання та Всесвітній день тропічного лісу.

Також сьогодні: День шоколадного еклера, Всесвітній день верблюда, День позитивних медіа, Всесвітній день «Фольксваген «Жук».

22 червня в історії

22 червня 1675 року в Англії король Карл II заснував Гринвіцьку обсерваторію. Докладніше.

22 червня 1815 року французький імператор Наполеон Бонапарт вдруге (і востаннє) зрікся престолу. Перед цим він програв головну битву свого життя – при Ватерлоо. А потім вирушив у друге заслання – на острів святої Єлени, де й прожив свої останні роки.

22 червня 1910 року у Європі відкрилася перша повітряна пасажирська лінія. Вона поєднувала німецькі міста Фрідріхсгафен та Дюссельдорф. Транспортом, який перевозив пасажирів, були літаки, а дирижаблі. Докладніше.

Дирижабль Граф Цепелін
LZ 127 “Граф Цепелін”. Фото: Alexander Cohrs

22 червня 1940 року уряд Французької республіки підписав капітуляцію перед Третім Рейхом. Докладніше.

22 червня 1941 року розпочалася німецько-радянська війна. Докладніше.

22 червня 1941 року у в’язницях Львова почали розстрілювати ув’язнених, які були причетні до ОУН. Докладніше.

22 червня 1994 року Президент України Леонід Кравчук видав розпорядження “Про повернення релігійним організаціям культового майна”.

22 червня 2024 року російський КАБ вперше долетів до центральної частини Харкова. Докладніше.

Церковне свято 22 червня

22 червня – день пам’яті священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 22 червня пішов дощ, цього року буде добрий урожай зерна.

Якщо над річкою стелиться туман – буде негода.

Якщо цей день спекотний, то зимою будуть сильні морози.

Що не можна робити 22 червня

У цей день не можна починати нові справи до вечора.

Не можна запрошувати до себе гостей.

Не можна піддаватися спокусам.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 червня в Україні – День скорботи та пам’яті жертв війни. Цього дня у 1675-му заснували Гринвіцьку обсерваторію. У 1815-му вдруге зрікся престолу Наполеон".