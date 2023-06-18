Сьогодні 18 червня: яке свято та день в історії

18 червня 1782 стався останній у історії Європи випадок страти за чаклунство. У 1815-му Наполеон програв свою вирішальну битву – при Ватерлоо. У 1917-му в Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з’їзд.

Свята та пам’ятні дати 18 червня

18 червня в Україні – День дільничного офіцера поліції.

Під егідою ООН проходять: День стабільної гастрономії, День гідності артистів, День любителів риболовлі та Міжнародний день пікніка.

18 червня в історії

18 червня 1782 року зафіксований останній відомий в історії Європи випадок страти за чаклунство. У Швейцарії стратили покоївку Анну Гельді.

Юридично її обвинуватили не в чаклунстві, а в отруєнні. Проте фактично судили за «відьомство». Жінка працювала в будинку лікаря та судді Йоганна Якоба Чуді. У жовтні 1781 року дочка Чуді захворіла, в неї почалися судоми. А лікар виявив у блювоті голки. Тоді Чуді заявив, що голки в їжу його дочці підмішувала Анна Гельді. З нею заарештували як спільника зятя Чуді Руді Штайнмюллера.

Анна під тортурами “зізналася” у змові з дияволом. Штайнмюллер так і не зізнався – він покінчив життя самогубством, повісившись у камері. Анну засудили до смерті й обезголовили. Якщо зважити, що отруєння не було смертельним, то така міра за тогочасними законами до неї не могла бути застосована. Хоча суд уникав офіційно звинувачень у чаклунстві та знищив протоколи, дії суддів згодом визнали полюванням на відьом. Це викликало громадське обурення. Аж через 226 років (у 2008-му) парламент Швейцарії визнав справу Гельді судовою помилкою і запропонував видати докладну книгу про цю історію для реабілітації жертви останнього полювання на відьом. Є версія, що причина, з якої доктор Чуді звів неправдиві звинувачення на Анну, полягала в тому, що вони мали любовний зв’язок, жінка завагітніла – й так він хотів позбавитися небажаної вагітної коханки.

18 червня 1815 року відбулась вирішальна битва Наполеона Бонапарта – при Ватерлоо.

Після тріумфального повернення на престол із першого заслання на Ельбі імператор намагався провадити політику миру. Він звернувся з відповідними пропозиціями до колишніх ворогів – Великої Британії, Австрійської імперії, Російської імперії та Королівства Пруссія. Проте новий “миролюбний” Наполеон нікого не переконав. Глави європейських урядів прийняли Декларацію, що оголосила Наполеона поза законом. Тож йому довелося, по суті, воювати з усією Європою. Союзники, які протистояли Бонапарту, увійшли в історію як Сьома коаліція.

Протистояти такому війську не міг навіть такий досвідчений полководець як Наполеон. Тим більше його армія вже була “не та”, що колись – у війську було лише 130 тисяч воїнів і 344 гармати. Союзники переважали його кратно. Проте із двох планів – відсидітися та чекати на вторгнення чи вийти на битву – він обрав битву. Вона сталася біля бельгійського містечка Ватерлоо за 20 км від Брюсселя, і завершилася остаточним розгромом наполеонівського війська. До вечора все було вирішено – французи відступили, їх переслідували протягом трьох днів, пройшовши відстань 150 км. Програвши битву, Наполеон 22 червня вдруге (й уже остаточно) зрікся престолу. Франція була окупована, в ній реставрували королівську владу Бурбонів. А колишній імператор завершив своє життя на острові Святої Єлени.

18 червня 1917 року в Києві розпочав роботу 2-й Всеукраїнський Військовий з’їзд. Його було заборонено військовим міністром тимчасового уряду Російської імперії Олександром Керенським. Але це українців уже не зупинило. До Києва зібралося близько 2500 делегатів з усіх фронтів, флотів і флотилій. Головним питанням було напрацювання подальших дій з українізації війська. Також під час з’їзду головою Українського генерального військового комітету переобрали Симона Петлюру.

18 червня 1940 року генерал Шарль де Голль після капітуляції французької армії зробив знамените звернення в етері BBC, де заявив, що “програна лише битва, але не війна”. Тим самим він заснував Рух Опору та дав надію на майбутнє Франції.

Церковне свято 18 червня

18 червня християни в Україні вшановують всіх святих землі Української – усіх новомучеників і сповідників, які постраждали в Україні в XX столітті за Христа та православну віру. 18 червня – день пам’яті благовірного Аскольда, першомученика Київського. Перехідне свято, яке відзначають у другу неділю після П’ятдесятниці. Князь Аскольд був язичником. Аби піднести авторитет молодої держави – Київської Русі він вирішив у 860 році здійснити похід на Константинополь. Проте флот молитвами патріарха константинопольського Фотія потрапив у бурю. Після цього чуда Аскольд попросив патріарха Фотія хрестити себе та весь народ руський. З того часу в Києві постала християнська громада і засновано було єпископську кафедру. На Русі почала поширюватися християнська віра. Це було перше (Аскольдове) хрещення Русі. Згодом запрошений змовниками з Новгорода воєвода Олег убив Аскольда, і язичники повернули собі владу на Русі.

Народні прикмети

Над водою стелиться туман – до багатого врожаю грибів.

Якщо до обіду було похмуро, а в другій половині дня вийшло сонце, то погода до кінця червня буде мінливою.

Що не можна робити 18 червня

Краще не виходити на вулицю в ніч із 18 на 19 червня.

Не можна розповідати чужі таємниці.

Краще не брати до рук гострі та ріжучі предмети.