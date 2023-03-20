Сьогодні 20 березня: яке свято та день в історії

20 березня 1639 року народився український гетьман Іван Мазепа. У 1815 Наполеон повернувся до Парижа із заслання на Ельбу, а у 2003 році союзницькі війська вторглися до Іраку.

Свята та пам’ятні дати 20 березня

20 березня державні та професійні свята України не відзначають.

Під егідою ООН проходять Міжнародний день щастя та Міжнародний день французької мови.

Також у світі це День здоров’я ротової порожнини.

Окрім цього, 20 березня – День весняного рівнодення.

20 березня в історії

20 березня 1639 року народився гетьман України Іван Мазепа. Упродовж багатьох століть російські, а згодом радянські пропагандисти намагалися сформувати Мазепі образ зрадника. Але марно. Насправді цей гетьман – один із найвидатніших (якщо не найвидатніший) в історії України. Він був нетривіальною особистістю і багато зробив для розвитку Української держави.

Мазепа походив із відомого правобережного українського благородного роду Мазеп-Колединських. Він здобув гарну освіту, навчався у Польщі, Німеччині, Італії, Франції, Голландії. Відповідно володів низкою іноземних мов – крім польської, німецької, італійської та французької, ще латиною та татарською. Гетьманом Івана Мазепу обрали 1678 року. За його правління припинилася громадянська війна – “Руїна”, почалося економічне відродження та активне будівництво. Сам гетьман направив кошти на будівництво 12 нових храмів та реставрацію ще 20, фінансував будівництво приміщень для Києво-Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. Російських окупантів Мазепа розраховував позбавити впливу на Україну за допомогою шведського короля Карла XII, з яким уклав союз проти московитів, очолюваних Петром I. Проте шведсько-українське військо зазнало поразки в Полтавській битві. Після цього гетьман відступив у Бендери, де й помер у ніч проти 22 вересня 1709-го. За розпорядженням Петра I російська православна церква оголосила Мазепі анафему. Але у вересні 2018 року Вселенський патріархат повідомив, що ніколи її не визнавав, вважаючи суто політичним рішенням.

20 березня 1815 року Наполеон повернувся до Парижа після свого першого заслання, яке відбував на острові Ельба. З Ельби він втік з невеликим гарнізоном, що складав його почесний караул. А потім висадився на березі Франції та вирушив до Парижа. Попри зовсім незначну кількість воїнів у Наполеона дорогою імператору здавалися цілі гарнізони, а війська, які відправляв проти нього король Людовік XVIII, переходили на бік Бонапарта. Людовік утік до Бельгії, а Наполеон вступив до Парижа. З цього дня відраховують початок так званих “Ста днів”. Цей період тривав до 22 червня. Цього дня – після нищівного розгрому його війська під Ватерлоо (що стався 18 червня) Наполеон вдруге зрікся престолу. На цей раз остаточно. До другого заслання Бонапарта відправили якнайдалі – на острів святої Єлени посеред Атлантики.

20 березня 1854 року засновано одну з двох партій США, що постійно перебувають при владі, – Республіканську.

На етапі її заснування засновниками були політики, які виступали проти рабства. Першим президентом-республіканцем у США став Авраам Лінкольн, за якого рабство у Штатах остаточно заборонили. Загалом республіканці мають “найбільший рахунок” президентів – 19. Зараз, коли боротьба з рабством давно не є актуальною, Республіканська партія відстоює консервативні погляди, виступаючи за вільно-ринковий капіталізм, обмеження прав профспілок, зниження податків тощо.

20 березня 1991 року Верховна Рада УРСР ухвалила закон “Про банки та банківську діяльність”, яким створено Національний банк України – на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР. Цим законом Українська РСР націоналізувала союзні банки на своїй території, створивши самостійну дворівневу банківську систему України.

20 березня 2003 року союзницькі війська під керівництвом США та Великої Британії вторглися до Іраку. У вторгненні були задіяні військові контингенти 32 держав (у тому числі український), проте абсолютну більшість війська (98%) складали громадяни США та Великобританії. Офіційними причинами війни оголосили підтримку Іраком міжнародного тероризму та виготовлення зброї масового ураження. Щоб окупувати Ірак та позбавити влади диктатора країни Саддама Хусейна, знадобилося близько трьох тижнів боїв. Проте військові дії та окупація тривали аж до 2011 року. Ядерної зброї в Іраку не знайшли, але виявили 500 хімічних боєприпасів, що містять отруйні гази іприт та зарин. Реальні масштаби виготовлення Іраком зброї масового ураження суттєво відрізнялися у менший бік від передвоєнних прогнозів, і це стало приводом для тривалої критики рішення про вторгнення на міжнародному рівні. Оскільки міжнародні війська до Іраку ввели без мандату ООН, серед критиків був і Генеральний секретар цієї організації Кофі Анан, який заявив: “На нашу думку та з погляду на Статут ООН, це було нелегально”. Вивести американські війська з Іраку при вступі на посаду президента США пообіцяв Барак Обама, і зробив це у заявлені терміни, – у 2011 році.

Церковне свято 20 березня

20 березня християни вшановують священномученикiв, що в Херсонесi єпископствували: Василiя, Єфрема, Капитона, Євгенiя, Єферiя, Єлпидiя та Агафодора. На початку IV століття у Херсонесі було засновано єпископську кафедру. У ці часи Херсонес, що був до того базою для римських воїнів, переходив у залежність від Візантії. Єрусалимський Патріарх Єрмон для ведення проповідей розіслав у різні країни багатьох єпископів. Двоє з них, Єфрем і Василь, прибули до Херсонесу. Далі Єфрем проповідував вздовж Дунаю. За часів гонінь на християн імператора Діоклетіана Єфрема обезголовили. Василь же продовжував проповідувати в Херсонесі, аж поки не розпочалась нова хвиля гонінь – уже за наказом імператора Максиміана Галерія. Противники християнства увірвалися до дома Василя вночі, зв’язали його, потягли вулицями та забили до смерті камінням та палицями.

Через рік, дізнавшись про мученицьку кончину святителя Василія, три його сподвижники – єпископи Євген, Єлпидій та Агафодор, прибули до Херсонесу продовжити його справу. Проте всі троє розділили долю свого попередника – їх забили камінням язичники. Через кілька років, уже за часів царювання Костянтина Великого з Єрусалиму до Херсонесу прибув єпископ Єферій. Його захищав імператорський указ, тож стараннями Єферія в Херсонесі збудували християнський храм. Щоб віддячити імператору за заступництво, святитель Єферій їздив до Константинополя, дорогою назад він захворів і помер на острові Амосі. А на його місце прибув з Константинополя єпископ Капитон. Він багатьох обернув у християнство. Але якось, коли він вирушив у справах до Константинополя, його корабель бурею прибило в гирло Дніпра, там місцеві язичники захопили корабель і втопили всіх, хто на ньому був.

Народні прикмети

Якщо не весь сніг розтанув, залишок березня буде холодним.

Якщо до 20 березня повернулися майже всі перелітні птахи, то цей рік буде врожайним на пшеницю.

Що не можна робити 20 березня

Не можна пити алкоголь.

Не можна заперечувати свою провину, якщо завинили. Краще вчасно перепросити.