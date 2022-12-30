Сьогодні 30 грудня: яке свято та день в історії

30 грудня за церковним календарем – пам’ять пророка Даниїла та трьох отроків. Цього дня 2006 року стратили іракського диктатора Саддама Хусейна.

Свята та пам’ятні дати 30 грудня

Державні та професійні свята України цього дня не відзначають. Також немає значних міжнародних заходів.

30 грудня в історії

30 грудня 2006 року стратили Саддама Хусейна. П’ятий президент та диктатор Іраку офіційно керував цією країною майже чверть століття, а не офіційно – ще довше, понад 30 років. За цей час він встиг розв’язати низку воєн, здійснити геноцид курдів, дати наказ на застосування хімічної зброї та стати винуватцем цілого ряду воєнних злочинів та злочинів проти людства.

До приходу до влади в Іраку Хусейн, починаючи з 1957 року, був учасником революційних рухів та підпільних організацій країни. Він брав участь у невдалій спробі повстання проти короля Фейсала, а потім у замаху на диктатора Абдель Керіма Касема. Був засуджений до страти, проте втік до Сирії, а потім Каїра, де навчався у виші. Повернувшись до Іраку, невеликий проміжок часу був слідчим у таборі, проте після зміни влади сам опинився у в’язниці.

До влади Саддам прийшов у 1968 році, ставши членом Ради революційного командування. До 1979 року офіційно Хусейн був “другою людиною” у державі після президента Ахмеда Хасана аль-Бакра (до речі, родича Саддама). Проте насправді вважають, що й у ці роки Хусейн правив країною. І свої злочини проти людства Саддам розпочав ще в ті часи – у 1970-х він керував операціями з депортації 250-300 тисяч мешканців іракського Курдистану та спалення близько 250 курдських сіл. 1979 року президент Іраку пішов у відставку, а Хусейн зайняв його місце. Своє правління диктатор розпочав у стилі, властивому йому протягом усього часу – з репресій. Причому репресував він усіх своїх міністрів та найближче оточення, завдяки якому прийшов до влади.

Надалі Саддам розв’язав війну проти Ірану, під час якої війська диктатора застосували хімічну зброю – газ іприт. Далі намагався анексувати Кувейт, чим об’єднав проти себе всіх сусідів із Перської затоки. Історія кривавого правління диктатора завершилася війною зі США. Сполучені штати поставили собі за мету повалити режим Хусейна і досягли цього менше, ніж через рік. Війна розпочалася в березні 2003 року, а вже 14 грудня диктатора затримали. 30 червня 2004 року Саддама та 11 управлінців його режиму передали новій іракській владі. 1 липня розпочався суд, який тривав два роки й очікувано завершився визнанням Хусейна винним у численних військових злочинах та злочинах проти людства. 30 грудня 2006-го на світанку іракці стратили Саддама Хусейна через повішення. Його страту зняли на відео – мобільним телефоном,

Церковне свято 30 грудня

30 грудня християни вшановують пам’ять пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла.

Пророк Даниїл при тлумаченні сну царя Навуходоносора сповістив про царства, що змінюють одне одного, і велич останнього царства – царства Ісуса Христа. Пророче бачення повідало світові ознаки першого та другого пришестя Христа та пов’язаних із ними подій.

Жив Даниїл за 600 років до Різдва Христового. У цей час Єрусалим був завойований вавилонським царем, безліч ізраїльського народу опинилося в полоні. Серед бранців знаходилися знатні юнаки Даниїл, Ананія, Азарія та Мисаїл. Цар Вавилона Навуходоносор розпорядився виховати їх у розкоші при своєму дворі. Але юнаки зберігали свою віру та вели суворий спосіб життя. За свій аскетизм Даниїл отримав від Бога здатності передбачати й тлумачити сни. Завдяки його дару передбачення та мудрості Навуходоносор наблизив Даниїла до себе, а згодом призначив начальником Вавилону. Незабаром цар наказав спорудити свою статую, якій належало віддавати почесті. Ананія, Азарія та Мисаїл відмовилися робити це й були кинуті в палаючу піч. Але вони вціліли в полум’ї, яке охолодив ангел. Тоді Навуходоносор дозволив їм вийти й повірив у Бога.

За перського царя Дарія святого Даниїла обмовили вороги, через що його кинули в яр з голодними левами. Однак вони не чіпали святого, він залишився неушкодженим. Святий Даниїл клопотав за свій народ перед наступником Дарія – царем Кіром, який дуже його цінував, і оголосив бранцям свободу. Сам же Даниїл та друзі його Ананія, Азарія та Мисаїл дожили до глибокої старості й померли в полоні. Є свідчення, що всі ці святі були обезголовлені за наказом перського царя Камбіза.

Народні прикмети

На деревах іній – Різдво буде теплим.

30 грудня хуртовина – влітку бджоли добре роїтимуться.

Що сьогодні не можна робити

Не можна цілувати сплячого, особливо дитину.

Не можна годувати сплячу дитину грудьми.