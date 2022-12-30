Сегодня 30 декабря: какой праздник и день в истории

30 декабря по церковному календарю – память пророка Даниила и трех отроков. В этот день в 2006 году казнили иракского диктатора Саддама Хусейна.

Праздники и памятные даты 30 декабря

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают. Также нет значительных международных мероприятий.

30 декабря в истории

30 декабря 2006 года казнили Саддама Хусейна. Пятый президент и диктатор Ирака официально руководил этой страной почти четверть века, а не официально – еще дольше, более 30 лет. За это время он успел развязать ряд войн, осуществить геноцид курдов, дать приказ на применение химического оружия и стать виновником целого ряда военных преступлений и преступлений против человечества.

До прихода к власти в Ираке Хусейн, начиная с 1957 года, был участником революционных движений и подпольных организаций страны. Он принимал участие в неудачной попытке восстания против короля Фейсала, а затем – в покушении на диктатора Абдель Керима Касема. Был приговорен к смертной казни, однако бежал в Сирию, а затем Каир, где учился в вузе. Вернувшись в Ирак небольшой промежуток времени был следователем в лагере, однако после смены власти сам оказался в тюрьме.

К власти Саддам пришел в 1968 году, став членом Совета революционного командования. До 1979 года официально Хусейн был «вторым человеком» в государстве после президента Ахмеда Хасана аль-Бакра (кстати, родственника Саддама). Однако на самом деле считают, что и в эти годы Хусейн правил страной. И свои преступления против человечества Саддам начал еще в те времена — в 1970-х он руководил операциями по депортации 250-300 тысяч жителей иракского Курдистана и сожжению около 250 курдских сел. В 1979 году президент Ирака ушел в отставку, а Хусейн занял его место. Свое правление диктатор начал в стиле, присущем ему в течение всего времени – с репрессий. Причем репрессировал он всех своих министров и ближайшее окружение, благодаря которому пришел к власти.

В дальнейшем Саддам развязал войну против Ирана, во время которой войска диктатора применили химическое оружие – газ иприт. Дальше пытался аннексировать Кувейт, чем объединил против себя всех соседей из Персидского залива. История кровавого правления диктатора завершилась войной с США. Соединенные штаты поставили своей целью свергнуть режим Хусейна и достигли этого меньше, чем через год. Война началась в марте 2003 года, а уже 14 декабря диктатора задержали. 30 июня 2004 года Саддама и 11 управленцев его режима передали новым иракским властям. 1 июля начался суд, длившийся два года и ожидаемо завершившийся признанием Хусейна виновным в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечества. 30 декабря 2006-го на рассвете иракцы казнили Саддама Хусейна через повешение. Его казнь сняли на видео – мобильным телефоном, и этот ролик был распространен.

Церковный праздник 30 декабря

30 декабря христиане чтят память пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

Пророк Даниил при толковании сна царя Навуходоносора возвестил о сменяющих друг друга царствах и величии последнего царства — царства Иисуса Христа. Пророческое видение поведало мировые признаки первого и второго пришествий Христа и связанных с ними событий.

Жил Даниил за 600 лет до Рождества Христова. В это время Иерусалим был завоеван вавилонским царем, множество израильского народа оказалось в плену. Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился воспитать их в роскоши, при своем дворе. Но юноши хранили свою веру и вели суровый образ жизни. За свой аскетизм Даниил получил в дар от Бога способности предсказывать и истолковать сны. Благодаря его дару предвидения и мудрости Навуходоносор приблизил Даниила к себе, а впоследствии назначил начальником Вавилона. Вскоре царь приказал соорудить свою статую, которой предстояло воздавать почести. Анания, Азария и Мисаил отказались делать это и были брошены в горящую печь. Но они уцелели в пламени, которое охладил ангел. Тогда Навуходоносор позволил им выйти и поверил в Бога.

При персидском царе Дарии святого Даниила оклеветали враги, из-за чего его бросили в овраг с голодными львами. Однако они не тронули святого, он остался невредимым. Святой Даниил ходатайствовал за свой народ перед преемником Дария – царем Киром, который очень его ценил, и объявил пленникам свободу. Сам же Даниил и друзья его Анания, Азария и Мисаил дожили до глубокой старости и умерли в плену. Есть свидетельства о том, что все эти святые были обезглавлены по приказу персидского царя Камбиза.

Народные приметы

На деревьях иней – Рождество будет теплым.

30 декабря метель – летом пчелы будут хорошо роиться.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя целовать спящего, особенно ребенка.

Нельзя кормить спящего ребенка грудью.