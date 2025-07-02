Харьковщина лидирует из-за передачи участков земли в аренду «ДЕРЖЗЕМБАНКу»
На Харьковщине чаще всего передают участки земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности в аренду ООО «ДЕРЖЗЕМБАНКу».
Закончился этап передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в аренду, который проходил в рамках проекта Фонда государственного имущества Украины «Земельный банк» с сентября 2024 года, сообщил начальник ГУ Госгеокадастра в Харьковской области Юрий Кундрюков.
Несмотря на нестабильную ситуацию в Харьковской области с началом полномасштабной войны и постоянные обстрелы, область лидирует среди регионов страны по передаче в аренду земельных участков ООО «ДЕРЖЗЕМБАНКу», отметил глава земельного ведомства.
В настоящее время в аренду передали 709 земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 24431,6357 га, годовая арендная плата за которые составляет более 100 миллионов гривен. Поступление от арендной платы, а также последующая передача этих земельных участков в субаренду, которая осуществляется исключительно на земельных торгах через онлайн-аукционы на платформе Prozorro. Продажа, позволит наполнить средствами Госбюджет Украины и местные бюджеты.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: участок земли, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 22:04;
Корреспондент Ксения Кутовая в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине чаще всего передают участки земли сельскохозяйственного назначения государственной собственности в аренду ООО «ДЕРЖЗЕМБАНКу».".