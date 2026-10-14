Сегодня 14 октября 2026: какой праздник и день в истории

14 октября – День создания Украинской повстанческой армии. В этот день 1066 года произошло сражение при Гастингсе. В 1892-м вышли «Приключения Шерлока Холмса», а в 1926-м – книга Алана Милна «Винни-Пух». В 1946-м решили создать Международную организацию стандартизации (ISO). В 1994-м Ицхак Рабин, Ясир Арафат и Шимон Перес получили Нобелевскую премию мира. В 2012-м произошел первый в истории прыжок с парашютом из стратосферы.

Праздники и памятные даты 14 октября

14 октября – День создания Украинской повстанческой армии.

В мире – Международный день стандартизации.

Вторая среда октября – это Международный день юлы.

Также сегодня: Всемирный день будущего без кариеса, Всемирный день спирометрии и легочного здоровья, День рождения Винни-Пуха.

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14 октября в истории

14 октября 1066 года произошла битва при Гастингсе. Подробнее.

14 октября 1892 года вышла книга Артура Конан Дойла «Приключения Шерлока Холмса». Это был первый сборник рассказов о знаменитом детективе, но далеко не первое появление этого персонажа. Он жил свою литературную жизнь еще с 1887 года, когда вышел роман «Этюд в багровых тонах». Однако книг о Холмсе долгое время не было – произведения Конан Дойла выходили в периодических изданиях. В сборник «Приключения Шерлока Холмса» вошли 12 рассказов, публиковавшихся ранее в журнале «The Strand». Это были: «Скандал в Богемии», «Союз рыжих», «Установление личности», «Тайна Боскомской долины», «Пять зернышек апельсина», «Человек с рассеченной губой», «Голубой карбункул», «Пестрая лента», «Палец инженера», «Знатный холостяк», «Берилловая диадема» и «Медные буки».

14 октября 1926 года впервые вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». Подробнее.

14 октября 1942 года создали Украинскую повстанческую армию. Подробнее о дискуссии вокруг празднования Дня УПА.

14 октября 1946 года делегаты из 25 стран во время встречи в Лондоне договорились создать Международную организацию стандартизации (ISO). Подробнее.

14 октября 1994 года премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, лидер Палестины Ясир Арафат и министр иностранных дел Израиля Шимон Перес получили Нобелевскую премию мира. Подробнее.

14 октября 2012 года произошел сенсационный на то время прыжок с парашютом из стратосферы. Подробнее.

Церковный праздник 14 октября

14 октября чтят память мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Подробнее.

Народные приметы

Если утром идет дождь, то 15 октября будет хорошая погода.

Если погода 14 октября теплая и солнечная, зимние морозы придут нескоро.

Что нельзя делать 14 октября

Нельзя работать в саду и огороде – особенно копать землю или сажать растения.

Не рекомендуется отправляться в дальний путь.