Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории

14 октября 1066 года произошла битва при Гастингсе, в которой войско Вильгельма Завоевателя разбило армию английского короля Гарольда II Годвинсона. В 1926-м впервые вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». В 1942-м основали УПА. В 1946-м решили создать Международную организацию стандартизации (ISO). В 1994-м Ицхак Рабин, Ясир Арафат и Шимон Перес получили Нобелевскую премию мира.

Праздники и памятные даты 14 октября

14 октября – День создания Украинской повстанческой армии.

В мире – Международный день стандартизации.

Также в мире: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день спирометрии и легочного здоровья, Всемирный день будущего без кариеса.

14 октября в истории

14 октября 1066 года произошла битва при Гастингсе. Подробнее.

14 октября 1926 года впервые вышла книга Алана Милна «Винни-Пух». Подробнее.

14 октября 1942 года создали Украинскую повстанческую армию. Подробнее о дискуссии вокруг празднования Дня УПА.

14 октября 1946 года делегаты из 25 стран во время встречи в Лондоне договорились создать Международную организацию стандартизации (ISO). Она заработала через полгода – 23 февраля 1947-го. Однако именно день встречи в Лондоне решили отмечать как Международный день стандартизации.

ISO образовали на базе двух существовавших тогда подобных организаций: ISA (Международная федерация национальных ассоциаций стандартизации, основанная в Нью-Йорке в 1926-м) и UNSCC (Координационный комитет стандартов ООН). ISO – добровольное объединение, в которое по желанию вступают признанные авторитетными в своих странах организации (каждую страну может представлять одна). Украину представляет национальный орган стандартизации — ГП «УкрНИУЦ» (Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества»). У этого предприятия есть два филиала – во Львове и в Харькове. Харьковский находится на ул. Мироносицкой – рядом с ННЦ «Институт метрологии».

Центральный секретариат ISO находится в Женеве. Члены организации ежегодно встречаются на Генеральной ассамблее, чтобы обсудить срочные вопросы и стратегические цели. Стандарты ISO разрабатывают более 250 технических комитетов, координируемых Техническим советом. По сути, эти стандарты и являются основной продукцией организации. Они защищены авторским правом. Помимо разработки стандартов, организация также публикует технические отчеты, спецификации, пособия и т.д. Интересно, что сокращенное название Международной организации по стандартизации также стандартизировано – при создании стремились, чтобы оно звучало одинаково на всех языках. Поэтому решили использовать для сокращенного названия греческое слово ίσος (исос) — «равный».

14 октября 1994 года премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, лидер Палестины Ясир Арафат и министр иностранных дел Израиля Шимон Перес получили Нобелевскую премию мира. Подробнее.

Церковный праздник 14 октября

14 октября чтят память мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Они жили в первом веке нашей эры и стали одними из первых христиан, пострадавших за веру. Они стали жертвами гонений во времена императора Нерона. Назарий с юных лет посвятил себя помощи гонимым христианам. В Милане в местной тюрьме он нашел братьев-близнецов Протасия и Гервасия. Они родились в семье богатых римлян, однако их родители приняли христианство и были убиты за свою веру. Братья раздали имущество бедным, отпустили на волю рабов и трудились в посте и молитве. Однако со временем язычники схватили и отправили их в тюрьму. Святой Назарий пытался облегчить страдания братьев, но его выслали из города. Тогда Назарий поехал в Галлию, где продолжил проповедовать и крестил сына местной христианки по имени Келсий. Он стал учеником Назария и его сподвижником. За проповедь христианства язычники подвергли Назария и Келсия пыткам, однако те чудом оставались целыми и живыми. Воины, исполнявшие приговоры мученикам, были так поражены, что приняли христианство и отпустили своих жертв. Освобожденные Назарий и Келсий пошли навестить в тюрьме мучеников Гервасия и Протасия. Об этом сообщили Нерону. И тот приказал обезглавить всех четверых.

Народные приметы

Если утром идет дождь, то 15 октября будет хорошая погода.

Если погода 14 октября теплая и солнечная, зимние морозы придут нескоро.

Что нельзя делать 14 октября

Нельзя работать в саду и огороде – особенно копать землю или сажать растения.

Не рекомендуется отправляться в дальний путь.