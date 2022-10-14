Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории

14 октября – большой церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Также в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества. Этот день считается датой основания УПА.

Праздники и памятные даты 14 октября

В Украине – День защитников и защитниц Украины, День казачества и День УПА.

В мире – Международный день стандартизации.

14 октября в истории

14 октября 1066 года произошло сражение при Гастингсе. В ней войско Вильгельма Завоевателя разбило армию короля Гарольда II Годвинсона. После этого Вильгельм стал королем Англии и основателем новой династии английских королей. Это положило начало новой истории Англии, а также долгосрочной борьбы англичан с французами за земли в материковой Европе.

14 октября 1942 года считается официальной датой создания Украинской повстанческой армии. Хотя некоторые историки называют эту дату условной и считают, что реально УПА создали позже – полгода спустя. Во всяком случае, в Украине 14 октября вместе с Днем защитников и защитниц и Днем казачества отмечают День УПА.

Украинская повстанческая армия действовала в Украине в течение 1942-1960 годов (хотя отдельные проявления партизанского сопротивления воинов УПА фиксировались и позже). Повстанцы были вооруженным крылом Организации украинских националистов (революционной) и подчинялись Правительству Украинской народной республики в экзиле (вне Родины).

Активная деятельность УПА началась с весны 1943 года. В мае 1943 отряды ОУН начали официально именоваться «Украинской повстанческой армией». Своей главной задачей УПА декларировала подготовку мощного национально-освободительного восстания, которое должно было начаться в благоприятный для того времени момент (т.е. когда СССР и Германия истощатся в войне). Результатом восстания должно было стать создание самостоятельного и соборного Украинского государства. С самого начала своего существования УПА сражалась на три фронта: с войсками Третьего Рейха и его союзниками, польским Движением сопротивления и советскими партизанами. С возвращением советского режима на западноукраинские земли, УПА еще несколько лет оказывала активное сопротивление карательным отрядам НКВД. Отдельные очаги сопротивления продолжались в течение 1950-х — 1960-х годов.

Советская пропаганда старательно создавала образ УПА как пособников нацистов — так же, как сейчас пытается сделать российская пропаганда со всеми украинцами. Впрочем, с восстановлением Украиной независимости в 1991 году мифы советской пропаганды постепенно начали развенчивать. С 2015 г. воины УПА имеют установленный Верховной Радой статус борцов за независимость Украины в ХХ веке.

Церковный праздник 14 октября

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. По легенде, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом осадило центр православия — Царьград (Константинополь), пытаясь захватить город. Жители столицы Византии в горячей молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица явилась перед людьми и укрыла их своим покровом (омофором). После этого враги уже не могли увидеть этих людей. Удивленный таким чудом Аскольд и его дружинники приняли святое крещение и стали христианами.

В Украине с праздником Покрова связано большое количество народных традиций. До Покрова завершался период сватовств и приготовления к свадьбам, который начинался после Успения Пресвятой Богородицы – 28 августа. Возникла традиция, что девушки, желавшие вступить в брак именно в этом году, должны были побывать на празднике Покрова в церкви и помолиться. Именно на Покров начинался период свадеб, который длился две недели.

Это также был большой праздник для казаков, поскольку их церковь была посвящена Деве Марии. Когда они желали избрать новых членов старшины, то собирались именно в этот день.

Народные приметы 14 октября

Улетают журавли — зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза ​​сбросят все листья, то год будет легким.

Если первый снег в Покров выпадет, то зима не скоро придет.

Если детей на покров облить водой через сито, они меньше будут болеть.

Если парень на Покров за девушкой ухаживает, он станет ее женихом.

Если сыграть свадьбу на Покров, то молодые будут жить душа в душу.

Что нельзя делать 14 октября

Работать по дому. Убирать, стирать, шить.

Долго стоять у плиты и готовить блюда.

Ругаться, злословить, употреблять спиртное.

Одалживать деньги и просить взаймы.