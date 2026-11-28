В ночь на 28 ноября военные РФ нанесли удар реактивным беспилотником по Индустриальному району.

В результате этой атаки возник пожар на территории садового товарищества, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огнем были охвачены жилой дом и гараж. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Спасатели работали под угрозой повторных атак.

Как сообщала МГ «Объектив», ночь в Харькове была неспокойной — мониторинговые каналы предупреждали об ударных и реактивных беспилотниках курсом на город. Уже утром по Немышлянскому району прилетел дрон, а по Основянскому — нанесли ракетный удар.