Накануне вечером БпЛА РФ атаковал многоэтажку в Лозовой: пострадала женщина
В Харьковской облпрокуратуре сообщили: 3 мая около 20:00 враг ударил беспилотником по многоэтажному дому в Лозовой.
«В результате атаки повреждена вентиляционная шахта и выбиты окна в квартирах», – отметили в прокуратуре.
Известно о пострадавшей 42-летней женщине – она получила острую реакцию на стресс.
При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.
Тип БпЛА еще устанавливают.
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 08:30;