Накануне вечером БпЛА РФ атаковал многоэтажку в Лозовой: пострадала женщина

Происшествия 08:30   04.05.2026
В Харьковской облпрокуратуре сообщили: 3 мая около 20:00 враг ударил беспилотником по многоэтажному дому в Лозовой.

«В результате атаки повреждена вентиляционная шахта и выбиты окна в квартирах», – отметили в прокуратуре.

Удар по многоэтажке в Лозовой 3 мая 2026

Известно о пострадавшей 42-летней женщине – она получила острую реакцию на стресс.

При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.

Тип БпЛА еще устанавливают.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
