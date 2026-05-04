Накануне вечером БпЛА РФ атаковал многоэтажку в Лозовой: пострадала женщина

В Харьковской облпрокуратуре сообщили: 3 мая около 20:00 враг ударил беспилотником по многоэтажному дому в Лозовой.

«В результате атаки повреждена вентиляционная шахта и выбиты окна в квартирах», – отметили в прокуратуре.

Известно о пострадавшей 42-летней женщине – она получила острую реакцию на стресс.

При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили правоохранители.

Тип БпЛА еще устанавливают.