Четыре раза был под обстрелами Золочев 3 мая (фото)
Первые удары в Золочеве зафиксировали 3 мая около 04:00. Тогда ВС РФ выпустили БпЛА «Молния» – повреждены два дома, хозпостройки, газо- и энергосети.
Уже в 10:15 по поселку ударил беспилотник типа «Италмас», сообщил МГ «Объектив» начальник ПВА Виктор Коваленко. Острую стрессовую реакцию получила 22-летняя девушка – ее госпитализировали. Кроме того, поврежден магазин, помещение суда и прокуратуры.
«3 мая около 12:00 российские войска совершили атаку FPV-дроном на оптоволокне по гражданскому автомобилю в поселке Золочев. В результате попадания транспортное средство получил частичные повреждения», – уточнил Коваленко.
А в 17:25 зафиксировали еще один удар, четвертый за день. «Молния» разрушила магазин, склады и гараж. Обошлось без пострадавших, добавил Коваленко.
Читайте также: Фальшивые гривны с посланиями для жителей Харьковщины сбрасывают оккупанты
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Четыре раза был под обстрелами Золочев 3 мая (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 21:33;