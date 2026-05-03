Четыре раза был под обстрелами Золочев 3 мая (фото)

Первые удары в Золочеве зафиксировали 3 мая около 04:00. Тогда ВС РФ выпустили БпЛА «Молния» – повреждены два дома, хозпостройки, газо- и энергосети.

Уже в 10:15 по поселку ударил беспилотник типа «Италмас», сообщил МГ «Объектив» начальник ПВА Виктор Коваленко. Острую стрессовую реакцию получила 22-летняя девушка – ее госпитализировали. Кроме того, поврежден магазин, помещение суда и прокуратуры.

«3 мая около 12:00 российские войска совершили атаку FPV-дроном на оптоволокне по гражданскому автомобилю в поселке Золочев. В результате попадания транспортное средство получил частичные повреждения», – уточнил Коваленко.

А в 17:25 зафиксировали еще один удар, четвертый за день. «Молния» разрушила магазин, склады и гараж. Обошлось без пострадавших, добавил Коваленко.

Читайте также: Фальшивые гривны с посланиями для жителей Харьковщины сбрасывают оккупанты