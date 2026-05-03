Live

Четыре раза был под обстрелами Золочев 3 мая (фото)

Происшествия 21:33   03.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четыре раза был под обстрелами Золочев 3 мая (фото) Фото: Виктор Коваленко

Первые удары в Золочеве зафиксировали 3 мая около 04:00. Тогда ВС РФ выпустили БпЛА «Молния» – повреждены два дома, хозпостройки, газо- и энергосети.

Уже в 10:15 по поселку ударил беспилотник типа «Италмас», сообщил МГ «Объектив» начальник ПВА Виктор Коваленко. Острую стрессовую реакцию получила 22-летняя девушка – ее госпитализировали. Кроме того, поврежден магазин, помещение суда и прокуратуры.

Обстрелы Золочева 3 мая 2026
Фото: Виктор Коваленко

«3 мая около 12:00 российские войска совершили атаку FPV-дроном на оптоволокне по гражданскому автомобилю в поселке Золочев. В результате попадания транспортное средство получил частичные повреждения», – уточнил Коваленко.

Обстрелы Золочева 3 мая 2026
Фото: Виктор Коваленко

А в 17:25 зафиксировали еще один удар, четвертый за день. «Молния» разрушила магазин, склады и гараж. Обошлось без пострадавших, добавил Коваленко.

Обстрелы Золочева 3 мая 2026
Фото: Виктор Коваленко

Читайте также: Фальшивые гривны с посланиями для жителей Харьковщины сбрасывают оккупанты

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Атаки РФ на объекты водоснабжения: что происходит в Харькове, ответил Терехов
Атаки РФ на объекты водоснабжения: что происходит в Харькове, ответил Терехов
03.05.2026, 14:35
Есть ли ажиотаж на уцелевших АЗС Харькова после «прилетов», рассказал Терехов
Есть ли ажиотаж на уцелевших АЗС Харькова после «прилетов», рассказал Терехов
02.05.2026, 18:47
Терехов созывает депутатов в понедельник: в чем срочность
Терехов созывает депутатов в понедельник: в чем срочность
03.05.2026, 11:05
Новости Харькова — главное 3 мая: пожары из-за обстрелов, бои
Новости Харькова — главное 3 мая: пожары из-за обстрелов, бои
03.05.2026, 16:14
Фальшивые гривны с посланиями для жителей Харьковщины сбрасывают оккупанты
Фальшивые гривны с посланиями для жителей Харьковщины сбрасывают оккупанты
03.05.2026, 17:46
Четыре раза был под обстрелами Золочев 3 мая (фото)
Четыре раза был под обстрелами Золочев 3 мая (фото)
03.05.2026, 21:33

Новости по теме:

03.05.2026
Атаки РФ на объекты водоснабжения: что происходит в Харькове, ответил Терехов
03.05.2026
ISW: у РФ начались проблемы с наступлением на Великобурлукском направлении
03.05.2026
Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей
03.05.2026
Из-за обстрелов на Харьковщине бушевали 20 пожаров – что горело
01.05.2026
Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Четыре раза был под обстрелами Золочев 3 мая (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 21:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые удары в Золочеве зафиксировали 3 мая около 04:00. Тогда ВС РФ выпустили БпЛА «Молния» – повреждены два дома, хозпостройки,…".