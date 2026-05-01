Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью

В Харьковской облпрокуратуре написали, что 1 мая россияне обстреляли три АЗС, информация о «прилете» по еще одной – проверяется.

Еще одна заправка попала под удар в Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, ВС РФ выпустили беспилотники типа «V2U».

Напомним, утром 1 мая ударные дроны атаковали Харьков. «Прилеты» зафиксировали в Слободском, Холодногорском, Немышлянском, Киевском и Салтовском районах. В результате обстрелов повреждено административное здание, а также несколько АЗС. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Салтовском районе пострадал 36-летний мужчина – он получил осколочные ранения. В Слободском – 55-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

Также взрывы прозвучали утром и в Чугуеве. Мэр Галина Минаева уточнила: удары пришлись по АЗС. В результате «прилета» начался пожар. По предварительной информации, в результате обстрела уничтожено одно из зданий АЗС и несколько автомобилей, написала Минаева.