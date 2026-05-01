Ударные дроны атакуют Харьков утром, есть пострадавший – детали (дополнено)

Утром 1 мая, около 06:50, россияне обстреляли Харьков.

Дополнено в 08:22. Также оккупанты атаковали АЗС в Слободском районе.

«Информация о возможных пострадавших и разрушениях уточняется», – отметил мэр.

Дополнено в 08:11. Также, по информации Терехова, враг атаковал Немышлянский район. Тем временем начальник ХОВА сообщил об одном пострадавшем.

Дополнено в 08:01. Еще один дар пришелся по Салтовскому району. Мэр призвал харьковчан быть осторожными – атака БпЛА продолжается.

Дополнено в 08:00. Также есть информация о «прилетах» в Киевском районе. ВС РФ ударили по заправке, уточнил Терехов.

«Повреждены несколько автомобилей и здание АЗС. Что касается пострадавших — информация пока не поступала», – добавил городской голова.

Дополнено в 07:40. Начальник ХОВА написал: в результате атаки повреждено административное здание. Информации о пострадавших нет.

Городской голова Игорь Терехов сообщил: под атакой оказался Холодногорский район. Оккупанты, уточнил он, выпустили по Харькову ударные дроны.

Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что на место «прилета» уже выехали экстренные службы.

«Информация о повреждениях и пострадавших уточняется», – добавил Синегубов.

Отметим, тревога на Харьковщине звучала за ночь четыре раза. Основной угрозой, традиционно, стали беспилотники. В 06:09 Харьков вновь «покраснел». После чего в Воздушных силах ВСУ проинформировали о пусках КАБ на Запорожье и Харьковщину.