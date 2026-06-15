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Днем дождь, до +25. Прогноз погоды на 16 июня в Харькове и области

Погода 20:55   15.06.2026
Оксана Якушко
Днем дождь, до +25. Прогноз погоды на 16 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 16 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночью не прогнозируют осадки. Днем ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧, местами возможна гроза ⛈. Днем будет держаться переменная облачность ⛅️.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове ночь пройдет без осадков. Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.
Ветер ожидают юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 21 – 23°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 20:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на вторник, 16 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".