Днем дождь, до +25. Прогноз погоды на 16 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 16 июня, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области ночью не прогнозируют осадки. Днем ожидают небольшой кратковременный дождь 🌧, местами возможна гроза ⛈. Днем будет держаться переменная облачность ⛅️.

Ветер прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​от 20 до 25°.

В Харькове ночь пройдет без осадков. Днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь 🌧.

Ветер ожидают юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 21 – 23°.