Жара до 36 градусов. Прогноз погоды на 5 августа в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 5 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области день прогнозируют без существенных осадков. В течение суток будет облачно с прояснениями ⛅️.
Ветер ожидают северной четверти, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 17 до 22°, днем от 31 до 36°.
В Харькове день ожидают без существенных осадков.
Ветер прогнозируют северного направления, 5 – 10 м/с
Температура воздуха 🌡 ночью составит 19 – 21°, днем столбик термометра поднимется до 33 – 35°.