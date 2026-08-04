Жара до 36 градусов. Прогноз погоды на 5 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 5 августа, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области день прогнозируют без существенных осадков. В течение суток будет облачно с прояснениями ⛅️.

Ветер ожидают северной четверти, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 17 до 22°, днем ​​от 31 до 36°.

В Харькове день ожидают без существенных осадков.

Ветер прогнозируют северного направления, 5 – 10 м/с

Температура воздуха 🌡 ночью составит 19 – 21°, днем ​​столбик термометра поднимется до 33 – 35°.