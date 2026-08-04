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Прорыв РФ в приграничье Харьковщины: враг продвинулся вглубь — DeepState

Фронт 16:45   04.08.2026
Виктория Яковенко
Прорыв РФ в приграничье Харьковщины: враг продвинулся вглубь — DeepState Фото: ОТГВ «Харьков»

Аналитики проекта DeepState заявили о продвижении оккупантов вблизи села Устиновка на Харьковщине.

Карту боевых действий осинтеры обновили сегодня, 4 августа.

враг продвинулся на Харьковщине
Карта DeepState

Отметим, этот населенный пункт находится в Ольховатской громаде Купянского района. Рядом с ним находится приграничное село Артельное. О продвижении оккупантов в районе этого села аналитики проекта DeepState сообщали 28 июля.

Напомним, начальник ХОВА Олег Синегубов сегодня, 4 августа, во время пресс-конференции сообщил, что на фронте в регионе «есть определенные обострения», но ситуация полностью контролируемая. «То, что мы не видим работы наших военных, это именно заслуга наших военных, то, что они делают свое дело и врагу нечего показать, нечего продемонстрировать, какие-то новые населенные пункты захваченные, прорывы откровенные и все остальное», — говорил Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта DeepState заявили о продвижении оккупантов вблизи села Устиновка на Харьковщине.".