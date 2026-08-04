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В КП «Центр обращения с животными» появилось укрытие

Общество 11:05   04.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
В КП «Центр обращения с животными» появилось укрытие Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии передают, что на территории КП «Центр обращения с животными» установили укрытие от обстрелов.

Укрытие установили в КП "Центр обращения с животными"
Фото: ХГС

Теперь, отметили в мэрии, во время обстрелов и воздушных тревог сотрудникам и посетителям предприятия будет, где спрятаться.

Укрытие установили в КП "Центр обращения с животными"
Фото: ХГС

«В укрытии могут находиться одновременно до 60 человек со своими животными», – добавили в горсовете.

Укрытие установили в КП "Центр обращения с животными"
Фото: ХГС

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что специальное укрытие для музейных экспонатов и культурных ценностей, которые невозможно эвакуировать из-за риска их разрушения, могут построить на Харьковщине. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, стоимость такого объекта превысит 200 миллионов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 11:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии передают, что на территории КП «Центр обращения с животными» установили укрытие от обстрелов.".