В КП «Центр обращения с животными» появилось укрытие

В пресс-службе мэрии передают, что на территории КП «Центр обращения с животными» установили укрытие от обстрелов.

Теперь, отметили в мэрии, во время обстрелов и воздушных тревог сотрудникам и посетителям предприятия будет, где спрятаться.

«В укрытии могут находиться одновременно до 60 человек со своими животными», – добавили в горсовете.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что специальное укрытие для музейных экспонатов и культурных ценностей, которые невозможно эвакуировать из-за риска их разрушения, могут построить на Харьковщине. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, стоимость такого объекта превысит 200 миллионов.