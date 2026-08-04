Защита от FPV и «Шахедов»: что уже делают в Харькове, сообщил Терехов

В Харькове «делают все возможное», чтобы в город долетали как можно меньше FPV-дронов и БпЛА типа «Шахед», сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«О РЭБ говорил начальник ХОВА, но мы присоединились к отработке этой системы. Сегодня мы работаем, работают наши КП, в целях безопасности я не могу все говорить. Сегодня уже часть этой работы проделана, она работает. Если бы не эта система многоуровневая, то гораздо больше было бы попаданий FPV по Харькову. Это и инженерное решение, и РЭБы, и другие решения, которые мы сегодня применяем, чтобы сделать так, чтобы меньше в Харьков долетало», — отметил городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, первый тестовый участок купола от FPV-дронов на оптоволокне вокруг Харькова, который разрабатывают вместе с 2-м корпусом НГУ «Хартия», планируют реализовать через три недели, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.