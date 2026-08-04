Live

Харьков тщательно готовится к зиме: во что верит Терехов (видео)

Записано 12:51   04.08.2026
Виктория Яковенко
Харьков тщательно готовится к зиме: во что верит Терехов (видео)

В Харькове продолжается подготовка к отопительному сезону. Мэр Игорь Терехов отмечает: хочет, чтобы не было никаких панических настроений.

«Мы очень тщательно готовимся к прохождению отопительного сезона. Мы постоянно меняем направления работы, чтобы не повторяться. Это сложные инженерные решения, но мы идем на это, привлекаем средства городского бюджета, привлекаем средства международных партнеров. Изготавливаем новое оборудование», — сказал городской голова в эфире нацмарафона.

И добавил: сегодня работают почти все КП, чтобы подготовить город к прохождению отопительного сезона.

«Я верю, что, несмотря на то, что зима будет тяжелой, мы пройдем отопительный сезон, и сегодня мы настроены на работу и на то, чтобы пройти отопительный сезон стабильно», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Изменения из-за FPV: водители коммунального транспорта теперь ездят с рациями

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
«В Харькове уже поздно»: Синегубов — о запуске тестового этапа купола от FPV
03.08.2026, 17:56
Пять домов на месте руин: каким будет новый микрорайон на Северной Салтовке 📹
Пять домов на месте руин: каким будет новый микрорайон на Северной Салтовке 📹
03.08.2026, 18:06
Новости Харькова — главное 4 августа: обстрелы, новые правила из-за FPV
Новости Харькова — главное 4 августа: обстрелы, новые правила из-за FPV
04.08.2026, 13:13
Часть оккупированных территорий без света, в Подмосковье пять погибших
Часть оккупированных территорий без света, в Подмосковье пять погибших
04.08.2026, 08:37
«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении обломков реактивного «Шахеда»
«Прилет» в Харькове: Терехов сообщил о падении обломков реактивного «Шахеда»
03.08.2026, 18:30
Охота на свалку и мусоровоз: россияне потратили FPV и три КАБа
Охота на свалку и мусоровоз: россияне потратили FPV и три КАБа
04.08.2026, 10:24

Новости по теме:

04.08.2026
Изменения из-за FPV: водители коммунального транспорта теперь ездят с рациями
04.08.2026
Защита от FPV и «Шахедов»: что уже делают в Харькове, сообщил Терехов
03.08.2026
451° по Фаренгейту в Харькове: РФ уничтожила миллионы книг — итоги 1-3 августа
03.08.2026
Против FPV на Харьковщине военные испытали сетемет (видео)
03.08.2026
Четыре сотни БпЛА, КАБы, ракеты: Синегубов — о неделе обстрелов Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьков тщательно готовится к зиме: во что верит Терехов (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 12:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжается подготовка к отопительному сезону. Мэр Игорь Терехов отмечает: хочет, чтобы не было никаких панических настроений.".