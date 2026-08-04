Харьков тщательно готовится к зиме: во что верит Терехов (видео)

В Харькове продолжается подготовка к отопительному сезону. Мэр Игорь Терехов отмечает: хочет, чтобы не было никаких панических настроений.

«Мы очень тщательно готовимся к прохождению отопительного сезона. Мы постоянно меняем направления работы, чтобы не повторяться. Это сложные инженерные решения, но мы идем на это, привлекаем средства городского бюджета, привлекаем средства международных партнеров. Изготавливаем новое оборудование», — сказал городской голова в эфире нацмарафона.

И добавил: сегодня работают почти все КП, чтобы подготовить город к прохождению отопительного сезона.

«Я верю, что, несмотря на то, что зима будет тяжелой, мы пройдем отопительный сезон, и сегодня мы настроены на работу и на то, чтобы пройти отопительный сезон стабильно», — подчеркнул Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»