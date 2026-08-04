Новости Харькова — главное 4 августа: как прошла ночь

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07:35

Ночью на город летели КАБы, в регионе фиксировали реактивные БпЛА

Тревога в Харькове это ночью лишь один раз и длилась она больше трех часов. В 02:20 Харьковщина «покраснела», а в Воздушных силах ВСУ предупредили: на северо-восточном направлении наблюдается активность вражеской авиации.

Уже в 02:29 в сторону Харькова полетели авиабомбы.

В 03:51 добавились пуски реактивных БпЛА на Харьковщину с востока. После этого информации о новых угрозах не было. Данных о «прилетах» в городе нет.