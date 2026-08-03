За июль количество переселенцев увеличилось на 2,5 тысячи – мэрия

По состоянию на 1 августа в Харькове уже проживают почти 220 тысяч переселенцев, сообщили в пресс-службе мэрии. За июль в город приехали около 2,5 тысячи ВПЛ.

Среди переселенцев, проживающих в Харькове, – 14,4 тыс. человек с инвалидностью, 28,2 тысячи детей и 61,3 тысячи пенсионеров. Для временного проживания переселенцев в городе функционируют 58 общежитий, где проживают более 7,4 тысячи человек.

«В Харькове также работают гуманитарные хабы, оказывающие гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. Кроме того, во всех районах организована работа пунктов выдачи горячего питания, где можно бесплатно получить полноценный обед. При поддержке благотворительных и общественных организаций переселенцам предоставляется дополнительная помощь», – отметили в мэрии.

В частности, в июле ВПЛ получили 857 медицинских ваучеров на приобретение лекарств. Один ваучер – две тысячи гривен.

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