«Многоуровневый экспериментальный купол» — Терехов о защите Харькова от FPV

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, как будут защищать город от российских FPV-дронов.

Это экспериментальный проект, заявленный областной военной администрацией.

«Они будут постепенно информировать общество, как это разворачивается. Мы ежедневно общаемся с нашими военными, предпринимаем определенные действия, о которых я не могу сказать широкой общественности, из-за безопасности. Но мы очень многое делаем. Если бы это не было сделано, то гораздо больше было бы попаданий по Харькову. Что касается этого экспериментального купола, то это многоуровневая защита», – рассказал Терехов.

Для реализации экспериментального проекта по созданию многоуровневой системы противодействия FPV-дронам в Харькове, кроме государственных средств, привлекут деньги городского бюджета.