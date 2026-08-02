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«Многоуровневый экспериментальный купол» — Терехов о защите Харькова от FPV

Общество 21:55   02.08.2026
Оксана Якушко
«Многоуровневый экспериментальный купол» — Терехов о защите Харькова от FPV Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, как будут защищать город от российских FPV-дронов.

Это экспериментальный проект, заявленный областной военной администрацией.

«Они будут постепенно информировать общество, как это разворачивается. Мы ежедневно общаемся с нашими военными, предпринимаем определенные действия, о которых я не могу сказать широкой общественности, из-за безопасности. Но мы очень многое делаем. Если бы это не было сделано, то гораздо больше было бы попаданий по Харькову. Что касается этого экспериментального купола, то это многоуровневая защита», – рассказал Терехов.

Для реализации экспериментального проекта по созданию многоуровневой системы противодействия FPV-дронам в Харькове, кроме государственных средств, привлекут деньги городского бюджета.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2026 в 21:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, как будут защищать город от российских FPV-дронов.".