«Багаторівневий експериментальний купол» – Терехов про захист Харкова від FPV

Мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону розповів, як захищатимуть місто від російських FPV-дронів.

Це експериментальний проєкт, який оголосила обласна військова адміністрація.

«Вони будуть поступово інформувати суспільство, як це розвертається. Ми щодня спілкуємося з нашими військовими, робимо певні дії, яких я не можу сказати на широкий загал, через безпеку. Але ми дуже багато робимо. Якби цього не було, набагато більше було б влучань по Харкову. Але ми продовжуємо, і що стосується цього експериментального купола, то це багаторівневий захист», – розповів Терехов.

Для реалізації експериментального проєкту зі створення багаторівневої системи протидії FPV-дронам у Харкові окрім державних коштів залучать гроші міського бюджету.