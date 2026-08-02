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«Багаторівневий експериментальний купол» – Терехов про захист Харкова від FPV

Суспільство 21:55   02.08.2026
Оксана Якушко
«Багаторівневий експериментальний купол» – Терехов про захист Харкова від FPV

Мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону розповів, як захищатимуть місто від російських FPV-дронів.

Це експериментальний проєкт, який оголосила обласна військова адміністрація.

«Вони будуть поступово інформувати суспільство, як це розвертається. Ми щодня спілкуємося з нашими військовими, робимо певні дії, яких я не можу сказати на широкий загал, через безпеку. Але ми дуже багато робимо. Якби цього не було, набагато більше було б влучань по Харкову. Але ми продовжуємо, і що стосується цього експериментального купола, то це багаторівневий захист», – розповів Терехов.

Для реалізації експериментального проєкту зі створення багаторівневої системи протидії FPV-дронам у Харкові окрім державних коштів залучать гроші міського бюджету.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2026 в 21:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері телемарафону розповів, як захищатимуть місто від російських FPV-дронів.".