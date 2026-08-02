Спека до 35 градусів і туман. Прогноз погоди на 3 серпня в Харкові й області
Прогноз погоди на понеділок, 3 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області день очікують без опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫. Протягом дня триматиметься малохмарна погода 🌤.
Вітер прогнозують північно-східний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 14 до 19°, вдень від 30 до 35°.
У Харкові день прогнозують без опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.
Вітер буде північно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 30 – 32°.