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Спека до 35 градусів і туман. Прогноз погоди на 3 серпня в Харкові й області

Погода 19:54   02.08.2026
Оксана Якушко
Спека до 35 градусів і туман. Прогноз погоди на 3 серпня в Харкові й області

Прогноз погоди на понеділок, 3 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області день очікують без опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫. Протягом дня триматиметься малохмарна погода 🌤.

Вітер прогнозують північно-східний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 14 до 19°, вдень від 30 до 35°.

 

У Харкові день прогнозують без опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫.

Вітер буде північно-східний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 14 – 16°, вдень стовпчик термометра підніметься до 30 – 32°.

Читайте також: 3 серпня трамвай змінить маршрут в одному з районів Харкова

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2026 в 19:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на понеділок, 3 серпня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".