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Спека посилюється: прогноз погоди на 2 серпня

Погода 21:40   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Спека посилюється: прогноз погоди на 2 серпня

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив, що у неділю, 2 серпня, стовпчики термометрів піднімуться ще вище – спека поступово набирає обертів. 

Опадів у Харкові та області не очікується, проте вночі та вранці буде малохмарно зі слабким туманом.

В області температура повітря вночі буде 13 – 18 °, вдень повітря прогріється до 28 – 33 °.

У Харкові буде на пару градусів прохолодніше. Вночі стовпчики термометрів будуть показувати 14 – 16°, вдень 30 – 32°.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 21:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив, що у неділю, 2 серпня, стовпчики термометрів піднімуться ще вище – спека поступово набирає обертів. ".