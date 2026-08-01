Спека посилюється: прогноз погоди на 2 серпня

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив, що у неділю, 2 серпня, стовпчики термометрів піднімуться ще вище – спека поступово набирає обертів.

Опадів у Харкові та області не очікується, проте вночі та вранці буде малохмарно зі слабким туманом.

В області температура повітря вночі буде 13 – 18 °, вдень повітря прогріється до 28 – 33 °.

У Харкові буде на пару градусів прохолодніше. Вночі стовпчики термометрів будуть показувати 14 – 16°, вдень 30 – 32°.

Вітер північно-східний, 3-8 м/с.