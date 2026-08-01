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Зберігалися тисячі книг: всі подробиці удару по складу видавництва

Події 17:30   01.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зберігалися тисячі книг: всі подробиці удару по складу видавництва

1 серпня росіяни вдарили “шахедом” по складу видавництва “Ранок”, про це повідомили у пресслужбі компанії. Масштабна пожежа охопила десять тисяч квадратних метрів, є постраждалі, але обійшлося без загиблих. У повідомленні також зазначили: на складі зберігалися тисячі книг, тож відправлення раніше зроблених замовлень тимчасово зупинили. 

“Через зруйновану логістику відправлення вже оформлених замовлень із сайтів видавництва «Ранок» та «Книголенд» тимчасово зупинено. Проте самі сайти продовжують працювати в режимі передзамовлень”, – пояснили в компанії.

Відео: Видавництво “Ранок”

У компанії уточнили: усі фізичні магазини продовжують роботу.

Тим часом начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: вогонь охопив десять тисяч квадратних метрів. Усі спецслужби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, Харків атакував реактивний “Шахед”. «Приліт» зафіксували у Шевченківському районі, уточнив мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: внаслідок влучення загорівся склад.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2026 в 17:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 серпня росіяни вдарили “шахедом” по складу видавництва “Ранок”, про це повідомили у пресслужбі компанії.".