Хранились тысячи книг: все подробности удара по складу издательства

1 августа россияне ударили «Шахедом» по складу издательства «Ранок», об этом сообщили в пресс-службе компании. Масштабный пожар охватил десять тысяч квадратных метров, есть пострадавшие, но обошлось без погибших. В сообщении также отметили: на складе хранились тысячи книг, поэтому отправку ранее совершенных заказов временно остановили.

«Из-за разрушенной логистики отправка уже оформленных заказов с сайтов издательства «Ранок» и «Книголенд» временно остановлена. Однако сами сайты продолжают работать в режиме предзаказов», – объяснили в компании.

Видео: Издательство «Ранок»

В компании уточнили: все физические магазины продолжают работу.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: огонь охватил десять тысяч квадратных метров. Все спецслужбы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.

Напомним, в субботу, 1 августа, Харьков атаковал реактивный «Шахед». «Прилет» зафиксировали в Шевченковском районе, уточнил мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: в результате попадания загорелся склад.