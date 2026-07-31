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Взрыв без тревоги в Харькове: беспилотник ударил в многоэтажку 31 июля

Происшествия 20:36   31.07.2026
Оксана Горун
Взрыв без тревоги в Харькове: беспилотник ударил в многоэтажку 31 июля Фото: ХГС

Во время без воздушной тревоги в Харькове произошел «прилет». Мэр города Игорь Терехов сообщил, что БпЛА ударил по Салтовке. Обошлось без пострадавших.

Дополнено в 20:36. «В результате попадания повреждена крыша многоэтажного жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают профильные службы», — написал мэр города Игорь Терехов.

20:23. С 19:34 в Харькове не было воздушной тревоги. Никаких предупреждений не было и от мониторинговых каналов. Взрыв на Салтовке слышали около 20:10.

«Есть информация о попадании вражеского ударного БПЛА по многоэтажному жилому дому в Салтовском районе», — сообщил Терехов.

Напомним, в Харькове планируют реализовать экспериментальный проект по защите от российских FPV-дронов на оптоволокне. Если он покажет свою эффективность на небольшом участке территории, его масштабируют.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 20:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время без воздушной тревоги в Харькове произошел «прилет». Мэр города Игорь Терехов сообщил, что БпЛА ударил по Салтовке".